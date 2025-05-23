Залучати кошти від великої кількості звичайних українців (приватних інвесторів) бізнесу все частіше дозволяє така сучасна модель фінансування, як краудінвестинг (crowd investing) – колективне інвестування.

Краудінвестинг в Україну прийшов зі США. Його старт пов’язують з іменем американського президента Барака Обами. Він у 2012 році підписав JOBS Act. Документ дозволив займатися інвестиціями не тільки кваліфікованим інвесторам, але й звичайним людям.

Онлайн-платформ, де пересічні українці можуть вкласти свої гроші чи то в складні девелоперські проєкти, землю, енергетику тощо, чи навіть в однокімнатну квартиру біля метро або ж у банний комплекс, налічується кілька. Поріг входження у проєкти різний – від 1000 грн і до кількох тисяч євро.

Законодавчо неврегульований потенціал

"Краудінвестинг має значний потенціал для розвитку малого бізнесу та залучення капіталу, але в українських реаліях залишається недостатньо захищеним полем. Поки не буде запроваджено окремого законодавства, як у ЄС чи США, інвесторам слід діяти обачно: аналізувати проєкти, залучати юристів для перевірки документів та бути готовими до ризиків", – говорить у коментарі LIGA.net керівна партнерка GLS Law Company Ольга Черевко.