Привлекать средства от множества обычных украинцев (частных инвесторов) бизнесу все чаще позволяет такая современная модель финансирования, как краудинвестинг (crowd investing) – коллективное инвестирование.

Краудинвестинг в Украину пришел из США. Его старт связывают с именем американского президента Барака Обамы. Он в 2012 году подписал JOBS Act. Документ разрешил заниматься инвестициями не только квалифицированным инвесторам, но и обычным людям.

Онлайн-платформ, где рядовые украинцы могут вложить свои деньги в сложные девелоперские проекты, землю, энергетику и т.д., или даже в однокомнатную квартиру возле метро, или же в банный комплекс, насчитывается несколько. Порог вхождения в проекты разный – от 1000 грн и до нескольких тысяч евро.

Законодательно неурегулированный потенциал

"Краудинвестинг имеет большой потенциал для развития малого бизнеса и привлечения капитала, но в украинских реалиях остается недостаточно защищенным полем. Пока не будет введено отдельное законодательство, как в ЕС или США, инвесторам следует действовать осмотрительно: анализировать проекты, привлекать юристов для проверки документов и быть готовыми к рискам", – говорит в комментарии LIGA.net управляющая партнер GLS Law Company Ольга Черевко.