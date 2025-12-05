Данія у 2026 році може скоротити підтримку України

Данія наступного року пожертвує Україні 9,4 млрд крон, тоді як у минулі роки виділяла майже вдвічі більше, свідчать дані, озвучені міністром оборони

Троельс Лунд Поульсен (Фото: EPA / THOMAS TRAASDAHL)

Данія може скоротити допомогу Україні у 2026 році. Про це повідомило DR із посиланням на відповідь міністра оборони Троельса Лунда Поульсена на запит комітету з питань оборони.

Він заявив, що Данія наступного року пожертвує Україні 9,4 млрд крон (приблизно $1,46 млрд). Минулого року країна пожертвувала 16,5 млрд крон ($2,57 млрд), а роком раніше – майже 19 млрд ($2,96 млрд).

Станом на зараз Данія досягла 70 млрд крон ($10,9 млрд) на військову підтримку України, зазначило медіа.

За словами речник Радикальних лівих з питань оборони Стінуса Ліндгріна, зараз не час скорочувати підтримку України, як це пропонує модель створеного у 2023 році Фонду України – економічної межі, що визначає, скільки Данія буде надавати допомоги Києву. На його думку, фонд можна було б поповнити грошима, які країна уже виділила на сферу оборони, щоб не брати їх із соціальних видатків.

"Якщо подивитися на ситуацію в Україні зараз, вона критична. Зараз не час зменшувати наші амбіції. Ні в Данії, ні на міжнародному рівні", – сказав він.

Речник соціал-демократів з питань оборони Саймон Колеруп зазначив, що поки ще немає політичного рішення, чи буде майже порожній Фонд підтримки України залишатися порожнім.

"Я думаю, що ми надамо більше грошей, аніж передбачено нинішнім профілем. Чи означатиме це, що ми й надалі будемо на самому передньому краї, як робили раніше, – у цьому я дещо більше сумніваюся. [...] Ми – невелика країна зі здоровою економікою й високим рівнем влади в ухваленні рішень, тому ми насправді змогли знайти гроші в нашій економіці, щоб мати змогу масово підтримати на початку. Але я також вважаю, що є простір для інших країн, щоб зробити крок уперед на сцені", – сказав він.