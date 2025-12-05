Дания в 2026 году может сократить поддержку Украины в 2026 году

Дания в 2026 году пожертвует Украине 9,4 млрд крон, в то время как в прошлые годы выделяла почти вдвое больше, свидетельствуют данные министра обороны

Троэльс Лунд Поульсен (Фото: EPA / THOMAS TRAASDAHL)

Дания может сократить помощь Украине в 2026 году. Об этом сообщило DR со ссылкой на ответ министра обороны Троэльса Лунда Поульсена на запрос комитета по вопросам обороны.

Он заявил, что Дания в следующем году пожертвует Украине 9,4 млрд крон (примерно $1,46 млрд). В прошлом году страна пожертвовала 16,5 млрд крон ($2,57 млрд), а годом ранее – почти 19 млрд ($2,96 млрд).

По состоянию на сейчас Дания достигла 70 млрд крон ($10,9 млрд) на военную поддержку Украины, отметило медиа.

По словам спикера Радикальных левых по вопросам обороны Стинуса Линдгрина, сейчас не время сокращать поддержку Украины, как это предлагает модель созданного в 2023 году Фонда Украины – экономической рамки, определяющей, сколько Дания будет оказывать помощь Киеву. По его мнению, фонд можно было бы пополнить деньгами, которые страна уже выделила на сферу обороны, чтобы не брать их из социальных расходов.

"Если посмотреть на ситуацию в Украине сейчас, она критическая. Сейчас не время уменьшать наши амбиции. Ни в Дании, ни на международном уровне", – сказал он.

Представитель социал-демократов по вопросам обороны Саймон Колеруп отметил, что пока еще нет политического решения, будет ли почти пустой Фонд поддержки Украины оставаться пустым.

"Я думаю, что мы предоставим больше денег, чем предусмотрено нынешним профилем. Будет ли это означать, что мы и в дальнейшем будем на самом переднем крае, как делали раньше, – в этом я несколько больше сомневаюсь. [...] Мы – небольшая страна со здоровой экономикой и высоким уровнем власти в принятии решений, поэтому мы действительно смогли найти деньги в нашей экономике, чтобы получить возможность массово поддержать в начале. Но я также считаю, что есть пространство для других стран, чтобы сделать шаг вперед на сцене", – сказал он.