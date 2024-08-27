У ЄС з'явився перший привʼязаний до євро стейблкоїн, що відповідає вимогам MiCA

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Європейський платіжний банк Banking Circle зі штаб-квартирою у Люксембурзі випустив перший регульований стейблкоїн EURI з привʼязкою до євро, що відповідає вимогам до криптоактивів MiCA. Про це повідомляє Banking Circle.

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EURI – це перший токен електронних грошей, запущений Banking Circle, і перший регульований MiCA стейблкоїн, випущений і підтриманий банком у ЄС.

Стейблкоїн буде продаватися на найбільшій криптобіржі Binance з 13:00 28 серпня. Згодом EURI зʼявлятиметься й на інших біржах.

Для випуску та знищення EURI використовується Fireblocks Tokenization Engine, який захищено технологією Multi-Party Computation (MPC-CMP).

Banking Circle запевняє, що всі фіатні гроші (тип валюти, цінність якої не ґрунтується на жодному фізичному активі, наприклад, золоті чи сріблі) власників EURI, отримані в обмін на стейблкоїн, будуть зберігатися у вигляді готівки або її еквівалентів у віддаленій структурі банку на випадок банкрутства.

EURI буде доступний у блокчейнах Ethereum та BNB Smart Chain і підлягатиме моніторингу транзакцій та оцінці ризиків для виявлення шахрайства та загального зниження ризиків.

Крім цього, токен підлягатиме аудиту, який проводитиме аудиторська фірма вищого рівня, щоб забезпечити паритет між EURI в обігу та готівкою клієнтів. Власники можуть обміняти EURI на євро за номінальною вартістю в будь-який час. EURI можна буде використовувати й для розрахунку за іншими криптовалютами.