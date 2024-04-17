НБУ про регулювання криптовалют: Україна має орієнтуватися на Євросоюз

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Українське регулювання ринку криптовалют потрібно адаптувати до найновіших норм Європейського Союзу. Про це сказала перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова за підсумками зустрічі Регіональної консультативної групи Ради з фінансової стабільності Європи (FSB Regional Consultative Group for Europe), до складу якої входить Україна.

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"Криптоіндустрія, що має дедалі більший вплив на фінансові ринки, потребує уніфікованого регулювання, зокрема імплементації Регламенту про ринки криптоактивів (MiCA). З огляду на отримання нашою країною статусу кандидата на членство в ЄС, українське законодавство також має бути адаптоване до норм MiCA. Це сприятиме зниженню ризиків для власників криптоактивів та фінансової системи загалом", – цитує позицію Рожкової пресслужба НБУ.





Зараз триває робота над оновленим законопроєктом про віртуальні активи. Регулювання в Україні, що розповсюдиться і на криптогалузь, буде побудоване на європейських нормах MiCA. Закон №2074-IX "Про віртуальні активи" Верховна Рада ухвалила ще у лютому 2022 року, а президент підписав його у березні. Закон досі не почав функціонувати, а повноцінної легалізації ринку цифрових валют не відбулося. Для набуття чинності закону потрібно було внести зміни до Податкового кодексу, чого парламент не зробив.Зараз триває робота над оновленим законопроєктом про віртуальні активи. Регулювання в Україні, що розповсюдиться і на криптогалузь, буде побудоване на європейських нормах MiCA.

У 2023 році Євросоюз першим у світі встановив нормативну базу щодо ринків криптоактивів і послуг (MiCA), яка поширюється на емітентів токенів, а також постачальників криптопослуг, зокрема біржі та гаманці.

У межах цього регламенту біткоїн-біржі та інші платформи зобов’язані отримати ліцензію на ведення діяльності на території Євросоюзу, а від емітентів стейблкоїнів вимагається звітувати про наявність достатнього рівня забезпечення активів.