НБУ о регулировании криптовалют: Украина должна ориентироваться на Евросоюз

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Украинское регулирование рынка криптовалют нужно адаптировать к новейшим нормам Европейского Союза. Об этом сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова по итогам встречи Региональной консультативной группы Совета по финансовой стабильности Европы (FSB Regional Consultative Group for Europe), в состав которой входит Украина.

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"Криптоиндустрия, оказывающая все большее влияние на финансовые рынки, нуждается в унифицированном регулировании, в частности имплементации Регламента о рынках криптоактивов (MiCA). Учитывая получение нашей страной статуса кандидата на членство в ЕС, украинское законодательство также должно быть адаптировано к нормам MiCA. Это будет способствовать снижению рисков для владельцев криптоактивов и финансовой системы в целом", — цитирует позицию Рожковой пресс-служба НБУ.





Сейчас идет работа над обновленным законопроектом о виртуальных активах. Регулирование в Украине, которое распространится и на криптотрасль, будет построено на европейских нормах MiCA. Закон №2074-IX "О виртуальных активах" Верховная Рада приняла еще в феврале 2022 года, а президент подписал его в марте. Закон до сих пор не начал функционировать, а полноценной легализации рынка цифровых валют не произошло. Для вступления закона в силу нужно было внести изменения в Налоговый кодекс, чего парламент не сделал.Сейчас идет работа над обновленным законопроектом о виртуальных активах. Регулирование в Украине, которое распространится и на криптотрасль, будет построено на европейских нормах MiCA.

В 2023 году Евросоюз первым в мире установил нормативную базу для рынков криптоактивов и услуг (MiCA), которая распространяется на эмитентов токенов, а также поставщиков криптоуслуг, в частности биржи и кошельки.

В рамках этого регламента биткоин-биржи и другие платформы обязаны получить лицензию на ведение деятельности на территории Евросоюза, а от эмитентов стейблкоинов требуется отчитываться о наличии достаточного уровня обеспечения активов.