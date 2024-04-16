НАБУ впервые передало в суд дело о взятке в биткоинах. Обвиняемый – депутат Рады

Андрея Одарченко будут судить по обвинению в попытке подкупить Мустафу Найема

Фото: Андрей Одарченко / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура передали в суд обвинительный акт против депутата Верховной Рады Андрея Одарченко из Слуги народа. Об этом сообщили пресс-службы ведомств.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Одарченко обвиняют в попытке подкупить главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема биткоинами в обмен на содействие в получении денег из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на ремонт зданий Государственного биотехнологического университета, где депутат продолжает занимать должность ректора (действие контракта приостановлено).

Действия депутата квалифицировали как попытку дать взятку – ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

Это первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода, которую удалось задокументировать в криптовалюте.

По версии следствия, Одарченко предлагал Найему биткоины на сумму $50 000, но успел перечислить только 0,39 BTC, или $10 000.

Депутат отрицает, что перечислял деньги По его словам, он только помогал разобраться Найему в криптовалютах.

Одарченко также предполагал, что дело против него инициировали враги, которых он мог нажить как член антикоррупционного комитета Верховной Рады.