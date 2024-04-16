НАБУ впервые передало в суд дело о взятке в биткоинах. Обвиняемый – депутат Рады
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура передали в суд обвинительный акт против депутата Верховной Рады Андрея Одарченко из Слуги народа. Об этом сообщили пресс-службы ведомств.
Одарченко обвиняют в попытке подкупить главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема биткоинами в обмен на содействие в получении денег из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на ремонт зданий Государственного биотехнологического университета, где депутат продолжает занимать должность ректора (действие контракта приостановлено).
Действия депутата квалифицировали как попытку дать взятку – ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.
Это первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода, которую удалось задокументировать в криптовалюте.
По версии следствия, Одарченко предлагал Найему биткоины на сумму $50 000, но успел перечислить только 0,39 BTC, или $10 000.
Депутат отрицает, что перечислял деньги По его словам, он только помогал разобраться Найему в криптовалютах.
Одарченко также предполагал, что дело против него инициировали враги, которых он мог нажить как член антикоррупционного комитета Верховной Рады.
- 21 ноября НАБУ и САП одновременно сообщили о трех громких коррупционных подозрениях. Сначала детективы разоблачили народного депутата из Слуги народа при попытке подкупить Мустафу Найема, затем такое же подозрение в рамках другого дела получил депутат из группы За будущее.
- Третье подозрение касалось попыток застройщика подкупить квартирами министра инфраструктуры.