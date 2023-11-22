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"Мустафа просив навчити користуватись криптою". Позиція нардепа Одарченка щодо справи НАБУ

Этот материал также доступен на русском
22.11.2023, 13:15
Фото: Андрій Одарченко / Facebook

Депутат Верховної Ради Андрій Одарченко зі Слуги народу заперечує, що давав хабар голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму. Про це він сказав під час засідання Вищого антикорупційного суду в середу, 22 листопада.

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Одарченко отримав підозру у спробі підкупити Найєма біткоїнами в обмін на сприяння в отриманні грошей із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де депутат продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту призупинено).

За версією слідства, Одарченко пропонував Найєму біткоїни на суму $50 000, але встиг перерахувати "десятку" тобто $10 000. Це нібито відбулося на початку вересня після зустрічі в ресторані готелю Hilton.

Там вони домовилися, що Одарченко напише Найєму в месенджер Threema слово "Привіт", що буде означати відправлення грошей на криптогаманець. Наступного дня депутат дійсно написав "Привіт" у цей месенджер, а Найєм побачив на своєму балансі 0,39 біткоїна.

Депутат заперечує, що перераховував гроші.

"Так, я спілкувався з Мустафою Найємом багато разів на різні теми, але жодних пропозицій неправомірної вигоди я не озвучував. Було виключно спілкування щодо допомоги, виділення коштів Державному біотехнологічному університету", – сказав Одарченко.

Його адвокат вважає, що у депутата не могло бути підстав давати Найєму хабар, бо рішення про виділення грошей з фонду ліквідації наслідків збройної агресії ухвалює не один чиновник, а міжвідомча комісія, тобто колегіальний орган.

"Мустафа попросив мене, щоб я навчив його користуватись криптою. Я сам не вмію, тільки нещодавно купив криптогаманець, який у мене вилучили. Він порожній, там зеро. Я не переводив йому жодних біткоїнів, ми [з блокчейн-експертом Артемом Чернецьким] просто налаштували в готелі Hilton", – сказав Одарченко.

Він припускає, що справу проти нього ініціювали "вороги", яких він міг нажити як член антикорупційного комітету Верховної Ради.

Андрій Водяний
НАБУхабарМустафа Найємкриптовалютаандрій одарченко
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