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"Мустафа просил научить пользоваться криптой". Позиция нардепа Одарченко по делу НАБУ

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 13:15
Фото: Андрей Одарченко / Facebook

Депутат Верховной Рады Андрей Одарченко из Слуги народа отрицает, что давал взятку главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему. Об этом он сказал во время заседания Высшего антикоррупционного суда в среду, 22 ноября.

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Одарченко получил подозрение в попытке подкупить Найема биткоинами в обмен на содействие в получении денег из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на ремонт зданий Государственного биотехнологического университета, где депутат продолжает занимать должность ректора (действие контракта приостановлено).

По версии следствия, Одарченко предлагал Найему биткоины на сумму $50 000, но успел перечислить "десятку", то есть $10 000. Это якобы произошло в начале сентября после встречи в ресторане отеля Hilton.

Там они договорились, что Одарченко напишет Найему в мессенджер Threema слово "Привет", что будет означать отправку денег на криптокошелек. На следующий день депутат действительно написал "Привет" в этот мессенджер, а Найем увидел на своем балансе 0,39 биткоина.

Депутат отрицает, что перечислял деньги.

"Да, я общался с Мустафой Найемом много раз на разные темы, но никаких предложений неправомерной выгоды я не озвучивал. Было исключительно общение по поводу помощи, выделение средств Государственному биотехнологическому университету", – сказал Одарченко.

Его адвокат считает, что у депутата не могло быть оснований давать Найему взятку, потому что решение о выделении денег из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии принимает не один чиновник, а межведомственная комиссия, то есть коллегиальный орган.

"Мустафа попросил меня, чтобы я научил его пользоваться криптой. Я сам не умею, только недавно купил криптокошелек, который у меня изъяли. Он пуст, там зеро. Я не переводил ему никаких биткоинов, мы [с блокчейн-экспертом Артемом Чернецким] просто настроили в отеле Hilton", – сказал Одарченко.

Он предполагает, что дело против него инициировали "враги", которые он мог нажить как член антикоррупционного комитета Верховной Рады.

Андрей Водяный
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