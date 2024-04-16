НАБУ вперше передало до суду справу про хабар у біткоїнах. Обвинувачений – депутат Ради

Андрія Одарченка будуть судити за обвинуваченням у спробі підкупити Мустафу Найєма

Фото: Андрій Одарченко / Facebook

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура передали до суду обвинувальний акт проти депутата Верховної Ради Андрія Одарченка зі Слуги народу. Про це повідомили пресслужби відомств.

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Одарченка обвинувачують у спробі підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма біткоїнами в обмін на сприяння в отриманні грошей із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де депутат продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту призупинено).

Дії депутата кваліфікували як спробу дати хабар – ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода, яку вдалося задокументувати у криптовалюті.

За версією слідства, Одарченко пропонував Найєму біткоїни на суму $50 000, але встиг перерахувати тільки 0,39 BTC, або $10 000.

Депутат заперечує, що перераховував гроші. За його словами, він лише допомагав розібратися Найєму в криптовалютах.

Одарченко також припускав, що справу проти нього ініціювали вороги, яких він міг нажити як член антикорупційного комітету Верховної Ради.