В ЕС появился первый привязанный к евро стейблкоин, отвечающий требованиям MiCA

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Европейский платежный банк Banking Circle со штаб-квартирой в Люксембурге выпустил первый регулируемый стейблкоин EURI с привязкой к евро, отвечающий требованиям криптоактивов MiCA. Об этом сообщает Banking Circle.

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EURI – первый токен электронных денег, запущенный Banking Circle, и первый регулируемый MiCA стейблкоин, выпущенный и поддержанный банком в ЕС.

Стейблкоин будет продаваться на крупнейшей криптобирже Binance с 13:00 28 августа. Впоследствии EURI будет появляться и на других биржах.

Для выпуска и уничтожения EURI используется Fireblocks Tokenization Engine, защищенный технологией Multi-Party Computation (MPC-CMP).

Banking Circle уверяет, что все фиатные деньги (тип валюты, ценность которой не основывается ни на одном физическом активе, например, золоте или серебре) владельцев EURI, полученные в обмен на стейблкоин, будут храниться в виде наличных или их эквивалентов в удаленной структуре банка на случай банкротства.

EURI будет доступен в блокчейнах Ethereum и BNB Smart Chain и подлежит мониторингу транзакций и оценке рисков для выявления мошенничества и общего снижения рисков.

Кроме того, токен подлежит аудиту, который будет проводить аудиторская фирма высшего уровня, чтобы обеспечить паритет между EURI в обращении и наличными клиентов. Владельцы могут обменять EURI на евро по номинальной стоимости в любое время. EURI можно будет использовать и для расчета по другим криптовалютам.