Visa та MasterCard планують підняти вартість послуг для українського бізнесу

Міжнародні платіжні системи Visa та MasterCard планують підвищити ставку інтерчейндж* до 0,9% з 1 липня 2023 року. Відповідно, зросте комісія за еквайринг, яку сплачує бізнес за кожну безготівкову операцію банкам та платіжним системам. Це спричинить сотні мільйонів гривень додаткових витрат для українських бізнесів на рік. Українські ритейлери просять Офіс Президента України, Кабінет міністрів України та Національний банк України втрутитися у ситуацію.

Головним і небажаним наслідком цих змін стане зростання цін на товари для українців. Український бізнес вважає, що поточний рівень ставки інтерчейндж на рівні 0,7% є економічно обґрунтованим та компромісним для всіх сторін. Це дозволяє ритейлерам не збільшувати свої витрати та стримувати зростання цін, а банкам та платіжним системам заробляти на наданих послугах з еквайрингу.

Наразі вартість еквайрингу та ставки інтерчейндж в Україні вища навіть за європейські показники. На ринку платіжних послуг переважають дві платіжні системи, тож для українських підприємців практично не залишається альтернативи для пошуку інших компаній, які б забезпечили надання цих послуг.

Наразі український бізнес виснажений і не має вільних коштів, щоб закласти підвищену вартість інтерчейндж (еквайрингу) у свої витрати. Асоціація ритейлерів України вкотре звертається до влади, міжнародних платіжних систем MasterCаrd та VISA, а також до українських банків з проханням не підвищувати ставки інтерчейндж (еквайрингу) до кінця дії воєнного стану.

Окрім того, українські ритейлери просять до закінчення воєнного стану не застосовувати умови Меморандуму між платіжними системами та Національним банком, який було підписано у липні 2021 року. Цей документ передбачав графік зміни ставки інтерчейндж до липня 2023 року. Меморандум, до якого сьогодні апелюють міжнародні платіжні системи, був підписаний в умовах мирного часу та не враховував обставини, у яких українці та бізнес перебувають вже другий рік повномасштабної війни.

В умовах війни є незрозумілою така позиція глобального бізнесу, частки якого в Україні становлять близько 99,4% ринку (45,5% Visa Inc. та 53,9% MasterCard Inc. відповідно). При цьому, ці компанії майже не постраждали під час війни, оскільки є глобальними гравцями, зокрема: чистий прибуток Visa Inc. за 2022 рік складає – $14,96 млрд, а чистий прибуток MasterCard Inc. – $9,93 млрд.

Детальніше за посиланням.





*Інтерчейндж – міжбанківська комісія, яку банк, що обслуговує підприємство, перераховує банку, чиєю карткою було оплачено товар або послугу.