Висока інфляція та низька дохідність. Чому депозити втрачають популярність

Банківські депозити традиційно вважаються надійним способом збереження коштів. Проте все більша інфляція та низькі відсоткові ставки суттєво зменшують їхню привабливість. Наприкінці 2024 року в Україні суттєво зросла річна інфляція – до 12%, що вплинуло на дохідність депозитів. Річні депозити з середньою ставкою 14% мали нижчу дохідність, ніж інфляція. Тобто їхня реальна дохідність була відʼємна.

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Відповідно до звіту Національного банку України, у 2025 році інфляція має сповільнитися і становитиме 8,4%, а у 2026 році – 5%.

Ця проблема актуальна не лише для України. На початку 2025 року в комерційних банках США було значне скорочення депозитів. Зараз ситуація стабілізувалася, але експерти говорять про те, що популярність депозитів як інвестиційного інструменту поступово знижується.

Чи дійсно депозити втрачають популярність та як змінюється банківський ринок – читайте у матеріалі LIGA.net

Як змінюється банківський ринок

Скорочення домінувальних позицій депозитів у світі як засобу накопичення пояснюється передусім все більшою популярністю альтернативних видів заощаджень, як-от цінні папери – акції та облігації. Зараз завдяки технологічному прогресу інвестиції в ці активи стали доступнішими. Зокрема, і для фізичних осіб, адже знизився поріг входу в ці інструменти. Про це говорить Михайло Демків, фінансовий аналітик групи ICU.

Крім того, у цей сегмент надійшло більше коштів, і він став більш ліквідним. Наприклад, українські облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) не обов’язково тримати до погашення. Сформувався ліквідний вторинний ринок, де їх можна продати у зручний час і, на відміну від депозитів, не втратити накопичені відсотки.