Бізнес не зможе отримувати від фізосіб перекази без відкриття рахунку: проєкт НБУ

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Національний банк планує заборонити суб'єктам господарювання, в тому числі фізичним особам-підприємцям, отримувати готівкові платежі від фізичних осіб, якщо вони здійснюються без відкриття рахунку. Про це регулятор повідомив на своєму сайті.

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Таку норму збираються імплементувати у змінах до інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні.

Вони передбачають виключення можливості отримання готівки суб’єктами господарювання за розрахунками з фізичними особами, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку.

Переказ коштів без відкриття рахунку – платіжна послуга, що надається платнику з метою переказу коштів у готівковій чи безготівковій формі отримувачу або надавачу платіжних послуг, який діє від імені отримувача, під час якої надавач цієї послуги не використовує відкритий у нього рахунок платника та/або отримувача.

Також планується оновити окремі вимоги щодо вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних банкнот та монет; зменшити терміни проведення Національним банком відповідних досліджень.