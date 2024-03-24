Бізнес не зможе отримувати від фізосіб перекази без відкриття рахунку: проєкт НБУ
Національний банк планує заборонити суб'єктам господарювання, в тому числі фізичним особам-підприємцям, отримувати готівкові платежі від фізичних осіб, якщо вони здійснюються без відкриття рахунку. Про це регулятор повідомив на своєму сайті.
Таку норму збираються імплементувати у змінах до інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні.
Вони передбачають виключення можливості отримання готівки суб’єктами господарювання за розрахунками з фізичними особами, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку.
Також планується оновити окремі вимоги щодо вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних банкнот та монет; зменшити терміни проведення Національним банком відповідних досліджень.
- 8 лютого заступниця голови НБУ Катерина Рожкова сказала, що Нацбанк напрацьовує механізм мінімізації податкових схем, у яких використовуються карткові перекази або перекази готівки через термінали самообслуговування.