Бизнес не сможет получать от физлиц переводы без открытия счета: проект НБУ
Национальный банк планирует запретить субъектам хозяйствования, в том числе физическим лицам-предпринимателям, получать наличные платежи от физических лиц, если они осуществляются без открытия счета. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.
Такую норму собираются имплементировать в изменениях к инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине.
Они предусматривают исключение возможности получения наличных денег субъектами хозяйствования по расчетам с физическими лицами, которые осуществляются путем перевода средств без открытия счета.
Также планируется обновить отдельные требования по изъятию из обращения и передачи для исследования сомнительных банкнот и монет; снизить сроки проведения Национальным банком соответствующих исследований.
- 8 февраля заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сказала, что Нацбанк нарабатывает механизм минимизации налоговых схем, в которых используются карточные переводы или переводы наличных через терминалы самообслуживания.