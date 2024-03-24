Бизнес не сможет получать от физлиц переводы без открытия счета: проект НБУ

Фото: depositphotos.com

Национальный банк планирует запретить субъектам хозяйствования, в том числе физическим лицам-предпринимателям, получать наличные платежи от физических лиц, если они осуществляются без открытия счета. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Такую норму собираются имплементировать в изменениях к инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине.

Они предусматривают исключение возможности получения наличных денег субъектами хозяйствования по расчетам с физическими лицами, которые осуществляются путем перевода средств без открытия счета.

Перевод средств без открытия счета – платежная услуга, предоставляемая плательщику с целью перевода средств в наличной или безналичной форме получателю или поставщику платежных услуг, действующему от имени получателя, в ходе которой поставщик этой услуги не использует открытый у него счет плательщика и/или получателя.

Также планируется обновить отдельные требования по изъятию из обращения и передачи для исследования сомнительных банкнот и монет; снизить сроки проведения Национальным банком соответствующих исследований.