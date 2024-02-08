"Очень сенситивная тема". НБУ думает, как закрыть налоговые схемы с карточными переводами

Национальный банк нарабатывает компромиссное решение по ограничению карточных переводов, чтобы они не использовались для минимизации налогов

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Национальный банк Украины нарабатывает механизм минимизации налоговых схем, в которых используются карточные переводы или переводы наличных средств через терминалы самообслуживания. Об этом 8 февраля на конференции "Финансы для бизнеса во время войны" сказала первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, пишет Интерфакс-Украина.

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"С точки зрения введения дополнительных ограничений на операции физических лиц, ограничений по распоряжению собственными средствами это очень сенситивная тема. Мы этот вопрос прорабатываем со всех точек зрения. Мне не хотелось бы сейчас, пока мы не определимся окончательно, что-то анонсировать, чтобы избежать каких-то манипуляций и таких вещей", – сказала она.



По ее словам, проблема теневых платежей действительно актуальна.

Рожкова отметила, что это не касается всей страны, но при этом затрагивает большую часть бизнеса, который продолжает использовать "различные механизмы уклонения, уменьшения налогообложения и прочее".

"Поэтому, с учетом имеющегося опыта, мы сейчас прорабатываем этот вопрос и дальше уже будем советоваться с нашими коллегами из профильного комитета, как лучше нам это сделать, чтобы, с одной стороны, не ограничить нормальный бизнес, нормальных людей, а с другой – все-таки снизить возможности манипуляций и обхода закона", — сказала Рожкова.