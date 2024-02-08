"Очень сенситивная тема". НБУ думает, как закрыть налоговые схемы с карточными переводами
Национальный банк Украины нарабатывает механизм минимизации налоговых схем, в которых используются карточные переводы или переводы наличных средств через терминалы самообслуживания. Об этом 8 февраля на конференции "Финансы для бизнеса во время войны" сказала первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, пишет Интерфакс-Украина.
По ее словам, проблема теневых платежей действительно актуальна.
Рожкова отметила, что это не касается всей страны, но при этом затрагивает большую часть бизнеса, который продолжает использовать "различные механизмы уклонения, уменьшения налогообложения и прочее".
"Поэтому, с учетом имеющегося опыта, мы сейчас прорабатываем этот вопрос и дальше уже будем советоваться с нашими коллегами из профильного комитета, как лучше нам это сделать, чтобы, с одной стороны, не ограничить нормальный бизнес, нормальных людей, а с другой – все-таки снизить возможности манипуляций и обхода закона", — сказала Рожкова.
- В начале года Министерству финансов пришлось опровергать слухи о том, что власти собираются облагать налогом поступления на банковские карты по ставке 18%.