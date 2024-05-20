Долар дорожчає. Скільки коштує долар у банках

Фото: depositphotos.com

У понеділок, 20 травня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, виріс на 13 коп. і складає 39,43 грн. Курс продажу збільшився на 10 коп. до 39,98 грн.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 38,9 грн, максимальний – 39,75 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,9 грн, максимальний – 40,1 грн.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Середній курс купівлі євро підвищився на 15 коп. і становить 42,72 грн. Курс продажу виріс на 14 коп. до 43,5 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 41,95 грн, максимальний – 43,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 43,25 грн, а максимальний – 43,85 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.