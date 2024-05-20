Долар дорожчає. Скільки коштує долар у банках
У понеділок, 20 травня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, виріс на 13 коп. і складає 39,43 грн. Курс продажу збільшився на 10 коп. до 39,98 грн.
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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 38,9 грн, максимальний – 39,75 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,9 грн, максимальний – 40,1 грн.
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Середній курс купівлі євро підвищився на 15 коп. і становить 42,72 грн. Курс продажу виріс на 14 коп. до 43,5 грн.
Мінімальний курс покупки для євро становить – 41,95 грн, максимальний – 43,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 43,25 грн, а максимальний – 43,85 грн.
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