Доллар дорожает. Сколько стоит доллар в банках

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В понедельник, 20 мая, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 13 коп. и составляет 39,43 грн. Курс продаж увеличился на 10 коп. до 39,98 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,9 грн, максимальный – 39,75 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 40,1 грн.

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Средний курс покупки евро повысился на 15 коп. и составляет 42,72 грн. Курс продаж вырос на 14 коп. до 43,5 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,95 грн, максимальный – 43,05 грн. Для продажи минимальный курс – 43,25 грн, а максимальный – 43,85 грн.

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