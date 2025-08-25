HSBC у Швейцарії згортає обслуговування 1000 заможних клієнтів з Близького Сходу

Фото: EPA

Швейцарський підрозділ британського банку HSBC припиняє роботу із заможними клієнтами з країн Близького Сходу через посилений контроль з боку регулятора. Про це пише Bloomberg.

За словами джерел агентства, понад 1000 клієнтів із Саудівської Аравії, Лівану, Катару та Єгипту отримали повідомлення про те, що вони більше не зможуть користуватися послугами швейцарського підрозділу HSBC з управління активами.

Йдеться про громадян Саудівської Аравії, Катару, Лівану та Єгипту, багато з яких мають у своєму розпорядженні активи понад $100 млн.

Клієнти вже отримали повідомлення про завершення співпраці, а в найближчі місяці їм надішлють офіційні листи з рекомендацією перевести кошти в інші банки.

Керівник міжнародного підрозділу HSBC, який відповідає за обслуговування заможних клієнтів, Баррі О'Бірн наголосив, що банк, як і раніше, націлений на розвиток бізнесу у Швейцарії та на Близькому Сході. За його словами, швейцарський напрямок відіграє ключову роль у глобальній структурі з управління капіталом, а стратегія групи передбачає подальше розширення та інвестиції в обидва регіони.

Клієнти з активами понад 100 млн швейцарських франків ($124 млн) вважаються банком високоризикованими. На рівень ризику також впливають такі чинники, як місце проживання та громадянство клієнта.

Минулого місяця стало відомо, що HSBC опинився в центрі швейцарського розслідування за підозрою у відмиванні грошей, пов'язаному з розкраданням сотень мільйонів доларів колишнім головою центрального банку Лівану.

Торік у червні швейцарський фінансовий регулятор Finma оштрафував HSBC за порушення правил протидії відмиванню коштів. Перевірка показала, що в період з 2002-го по 2015 рік банк не відреагував на підозрілі транзакції приблизно на $300 млн.