HSBC в Швейцарии сворачивает обслуживание 1000 состоятельных клиентов с Ближнего Востока

Фото: EPA

Швейцарское подразделение британского банка HSBC прекращает работу с состоятельными клиентами из стран Ближнего Востока из-за усиленного контроля со стороны регулятора. Об этом пишет Bloomberg.

По словам источников агентства, более 1000 клиентов из Саудовской Аравии, Ливана, Катара и Египта получили уведомление о том, что они больше не смогут пользоваться услугами швейцарского подразделения HSBC по управлению активами.

Речь идет о гражданах Саудовской Аравии, Катара, Ливана и Египта, многие из которых располагают активами свыше $100 млн.

Клиенты уже получили уведомления о завершении сотрудничества, а в ближайшие месяцы им пришлют официальные письма с рекомендацией перевести средства в другие банки.

Руководитель международного подразделения HSBC, отвечающего за обслуживание состоятельных клиентов, Барри О'Бирн отметил, что банк по-прежнему нацелен на развитие бизнеса в Швейцарии и на Ближнем Востоке. По его словам, швейцарское направление играет ключевую роль в глобальной структуре по управлению капиталом, а стратегия группы предусматривает дальнейшее расширение и инвестиции в оба региона.

Клиенты с активами более 100 млн швейцарских франков ($124 млн) считаются банком высокорискованными. На уровень риска также влияют такие факторы, как место жительства и гражданство клиента.

В прошлом месяце стало известно, что HSBC оказался в центре швейцарского расследования по подозрению в отмывании денег, связанном с хищением сотен миллионов долларов бывшим главой центрального банка Ливана.

В июне прошлого года швейцарский финансовый регулятор Finma оштрафовал HSBC за нарушение правил противодействия отмыванию средств. Проверка показала, что в период с 2002-го по 2015 год банк не отреагировал на подозрительные транзакции примерно на $300 млн.