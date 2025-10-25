Неназваний "друг" Трампа пожертвував Пентагону $130 млн: скерують на зарплати військовим

Фото: Depositphotos

Пентагон отримав анонімну пожертву розміром $130 млн на виплату зарплат військовослужбовцям під час шатдауну, що триває у США. Про це повідомило видання Politico з посиланням на представника американського військового відомства Шона Парнелла.

Президент Дональд Трамп оголосив про пожертву в четвер, заявивши, що гроші запропонував "друг" із почуття патріотизму. Трамп натякнув, що знайомий з неназваним донором Пентагону, але не став розкривати його особистість.

За словами представника Пентагону, державне відомство має повноваження для того, щоб прийняти як пожертвування таку суму. Водночас у Пентагоні відмовилися відповідати, чи є жертводавець громадянином США.

Згідно з регламентом оборонного відомства, зазначає Politico, будь-які пожертвування на суму понад $10 000 на користь військовослужбовців або членів їхніх сімей мають розглянути фахівці з етики. Вони повинні переконатися, що "у жертводавця немає інтересів, які можуть бути суттєво порушені" пожертвуванням.

За даними CNN, члени Конгресу з розподілу коштів від обох партій звернулися до Білого дому за додатковою інформацією про деталі пожертвування, але поки що не отримали ніяких пояснень.

Наданої анонімним донором суми не вистачить на зарплати всім американським військовим. За даними Politico, лише в першій половині жовтня аналогічні витрати становили близько $6,5 млрд.

"Пожертвування розміром $130 млн навряд чи вплине на виплату заробітної плати приблизно 1,3 мільйона військовослужбовців дійсної служби, загалом склавши близько $100 на одного військовослужбовця", – зазначає й CNN.

Очікується, що наступного тижня Конгрес США зможе проголосувати кілька законопроєктів, які дають змогу виділити кошти на зарплати військовим.