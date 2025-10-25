Неназванный "друг" Трампа пожертвовал Пентагону $130 млн

Фото: Depositphotos

Пентагон получил анонимное пожертвование в размере $130 млн на выплату зарплат военнослужащим во время шатдауна, который продолжается в США. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на представителя американского военного ведомства Шона Парнелла.

Президент Дональд Трамп объявил о пожертвовании в четверг, заявив, что деньги предложил "другом" из чувства патриотизма. Трамп намекнул, что знаком с неназванным донором Пентагона, но не стал раскрывать его личность.

По словам представителя Пентагона, государственное ведомство имеет полномочия для того, чтобы принять в качестве пожертвования такую сумму. При этом в Пентагоне отказались отвечать, является ли жертвователь гражданином США.

Согласно регламенту оборонного ведомства, отмечает Politico, любые пожертвования на сумму более $10 000 в пользу военнослужащих или членов их семей должны рассмотреть специалисты по этике. Они должны убедиться, что "у жертвователя нет интересов, которые могут быть существенно нарушены" пожертвованием.

По данным CNN, члены Конгресса по распределению средств от обеих партий обратились в Белый дом за дополнительной информацией о деталях пожертвования, но пока не получили никаких объяснений.

Предоставленной анонимным донором суммы не хватит на зарплаты всем американским военным. По данным Politico, только в первой половине октября аналогичные расходы составляли около $6,5 млрд.

"Пожертвование в размере $130 млн вряд ли повлияет на выплату заработной платы примерно 1,3 миллиона военнослужащих действительной службы, в целом составив около $100 на одного военнослужащего", – отмечает и CNN.

Ожидается, что на следующей неделе Конгресс США сможет проголосовать несколько законопроектов, которые позволяют выделить средства на зарплаты военным.