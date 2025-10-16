Минфин США: прекращение работы правительства стоит $15 миллиардов еженедельно
Двухнедельный паралич федерального правительства может обойтись экономике США до $15 миллиардов в неделю из-за потери производства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника Министерства финансов США.
По словам чиновника, оценка расходов основано на отчете Совета экономических советников Белого дома.
На пресс-конференции министр финансов США Скотт Бессент заявил, что прекращение работы правительства начинает "подрывать мышцы" американской экономики, которая переживает мощную волну инвестиций, особенно в сферу искусственного интеллекта.
"Существует отложенный спрос, но президент (Дональд) Трамп своей политикой запустил этот бум. Единственное, что нас здесь замедляет, это остановка работы правительства", – сказал министр на мероприятии CNBC в Вашингтоне.
Бессент убежден, что налоговые стимулы, предложенные республиканцами, и тарифы Трампа сохранят инвестиционный бум и стимулируют дальнейший рост экономики.
"Я думаю, что мы можем оказаться в периоде, подобном концу 1800-х годов, когда появились железные дороги, или 1990-м годам, когда мы получили бум интернета и офисных технологий", — отметил Бессент.
Он также сообщил, что дефицит США за 2025 финансовый год, завершившийся 30 сентября, оказался меньше, чем в предыдущем году – $1,833 триллиона. Точную цифру он не назвал, но отметил, что соотношение дефицита к ВВП может снизиться до 3% в ближайшие годы.
- 1 октября правительство США приостановил Работа правительства была остановлена впервые за семь лет и в третий раз за время президентства Трампа. Республиканцы и демократы не смогли договориться о бюджетных расходах.
- 3 октября издание The Telegraph писало, что, якобы, из-за шатдауна в США поставки оружия были приостановлены. В МИД это опровергли.
- 15 октября Сенат США в девятый раз заблокировал Палата представителей приняла законопроект о временном финансировании федерального правительства, необходимый для завершения правительственного шатдауна.
Комментарии (0)