Минфин США: прекращение работы правительства стоит $15 миллиардов еженедельно

Шатдаун становится все большей помехой для американской экономики, несмотря на мощную волну инвестиций в искусственный интеллект

Фото: EPA Анна Роуз Лейден

Двухнедельный паралич федерального правительства может обойтись экономике США до $15 миллиардов в неделю из-за потери производства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника Министерства финансов США.

По словам чиновника, оценка расходов основано на отчете Совета экономических советников Белого дома.

На пресс-конференции министр финансов США Скотт Бессент заявил, что прекращение работы правительства начинает "подрывать мышцы" американской экономики, которая переживает мощную волну инвестиций, особенно в сферу искусственного интеллекта.

"Существует отложенный спрос, но президент (Дональд) Трамп своей политикой запустил этот бум. Единственное, что нас здесь замедляет, это остановка работы правительства", – сказал министр на мероприятии CNBC в Вашингтоне.

Бессент убежден, что налоговые стимулы, предложенные республиканцами, и тарифы Трампа сохранят инвестиционный бум и стимулируют дальнейший рост экономики.

"Я думаю, что мы можем оказаться в периоде, подобном концу 1800-х годов, когда появились железные дороги, или 1990-м годам, когда мы получили бум интернета и офисных технологий", — отметил Бессент.

Он также сообщил, что дефицит США за 2025 финансовый год, завершившийся 30 сентября, оказался меньше, чем в предыдущем году – $1,833 триллиона. Точную цифру он не назвал, но отметил, что соотношение дефицита к ВВП может снизиться до 3% в ближайшие годы.