Мінфін США: припинення роботи уряду коштує $15 мільярдів щотижня

Фото: EPA Anna Rose Layden

Двотижневе припинення роботи федерального уряду може коштувати економіці Сполучених Штатів до $15 мільярдів щотижня через втрату виробництва. Про це повідомляє Reuters з посиланням на чиновника Міністерства фінансів США.

За словами посадовця, оцінка витрат базується на звіті Ради економічних радників Білого дому.

На пресконференції міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що припинення роботи уряду починає "підривати м'язи" американської економіки, яка переживає потужну хвилю інвестицій, особливо у сферу штучного інтелекту.

"Існує відкладений попит, але президент (Дональд) Трамп своєю політикою розв’язав цей бум. Єдине, що нас тут уповільнює, це припинення роботи уряду", – сказав міністр на заході CNBC у Вашингтоні.

Бессент переконаний, що стимули в податковому законодавстві республіканців та тарифи Трампа збережуть інвестиційний бум і стимулюватимуть подальше зростання економіки.

"Я думаю, що ми можемо опинитися в періоді, подібному до кінця 1800-х років, коли з'явилися залізниці, або до 1990-х років, коли ми отримали бум інтернету та офісних технологій", – зазначив Бессент.

Він також повідомив, що дефіцит США за 2025 фінансовий рік, який закінчився 30 вересня, виявився меншим за показник попереднього року – $1,833 трильйона. Точну цифру він не навів, але зауважив, що співвідношення дефіциту до ВВП може знизитися до 3% у найближчі роки.