Курс долара почав падати. Готівкові курси валют

Фото: Єлизавета Сергієнко/пресцентр НБУ

У четвер, 7 березня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, впав на 11 коп. і склав 38,07 грн. Курс продажу опустився на 10 коп. — до 38,6 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 37,5 грн, максимальний – 38,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,45 грн, максимальний – 38,9 грн.

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Середній курс купівлі євро не змінився і складає 41,35 грн. Курс продажу виріс на 3 коп. — до 42,19 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 40,45 грн, максимальний – 41,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,95 грн, а максимальний – 42,7 грн.

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