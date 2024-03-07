Курс доллара начал падать. Наличные курсы валют

Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ

В четверг, 7 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 11 коп. и составил 38,07 грн. Курс продаж опустился на 10 коп. — до 38,6 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37,5 грн, максимальный – 38,25 грн. Для продажи минимальный курс – 38,45 грн, максимальный – 38,9 грн.

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Средний курс покупки евро не изменился и составляет 41,35 грн. Курс продаж вырос на 3 коп. — до 42,19 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 40,45 грн, максимальный – 41,7 грн. Для продажи минимальный курс – 41,95 грн, а максимальный – 42,7 грн.

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