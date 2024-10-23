Курс євро впав на 27 копійок: Який курс долара НБУ встановив на завтра
Офіційний курс долара
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 24 жовтня, курс гривні відносно долара підвищився на 6 коп. і складає 41,2739 за 1 долар.
Який курс євро встановив Нацбанк
Стосовно євро національна валюта зміцнилась на 27 коп. і становить 44,4355 за 1 євро.
Нагадаємо, готівковий курс купівлі долара сьогодні, 23 жовтня, склав 41,08 грн, курс продажу – 41,57 грн. Готівковий курс євро для купівлі склав 44,45 грн, для продажу – 45,22 грн.