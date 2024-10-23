Курс евро упал на 27 копеек: Какой курс доллара НБУ установил на завтра

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Официальный курс доллара

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 24 октября, курс гривни по отношению к доллару повысился на 6 коп. и составляет 41,2739 за 1 доллар.

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Какой курс евро установил Нацбанк

По отношению к евро национальная валюта укрепилась на 27 коп. и составляет 44,4355 за 1 евро.

Напомним, наличный курс покупки доллара сегодня, 23 октября, составил 41,08 грн, курс продажи – 41,57 грн. Наличный курс евро для покупки составил 44,45 грн, для продажи – 45,22 грн.