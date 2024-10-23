Сокращение банковских отделений: какие банки закрыли больше всего точек в 2024 году

За девять месяцев 2024 года в Украине было закрыто 85 банковских отделений. Ощадбанк и ПриватБанк лидируют по количеству сокращений

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По состоянию на 1 октября 2024 года количество банковских отделений в Украине продолжает сокращаться. По данным Национального банка Украины, за девять месяцев было закрыто 85 отделений по всей стране.

Ощадбанк, у которого наибольшее количество отделений, уменьшил их количество на 20, до 1163. Также значительное сокращение произошло в ПриватБанке, который закрыл 18 отделений, уменьшив их количество до 1113.

Среди других банков, закрывших свои отделения, стоит отметить ТАСкомбанк (-25 отделений) и Креди Агриколь Банк (-8). Однако не все банки сокращали свою сеть. К примеру, А-Банк открыл 12 новых отделений, увеличив свое присутствие до 159 отделений.

В целом по состоянию на 1 октября 2024 года в Украине работают 5053 отделения банков, что на 85 меньше, чем в начале года.

Статистика закрытия банковских отделений в Украине. Данные: НБУ

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