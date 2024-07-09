Доходы банков растут, несмотря на увеличение налога на прибыль

За январь-май 2024 года банки должны уплатить 16,5 млрд грн налога на прибыль

Банк. Фото - Depositphotos

67,97 млрд грн прибыли после налогообложения заработали банки за пять месяцев 2024 года. Это на 27% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Опендатабот.

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За это время банки должны уплатить 16,5 млрд грн налога на прибыль.

35% совокупной прибыли всех банков приходится на неизменного лидера — государственный ПриватБанк. За первые пять месяцев 2024 года банк получил 23,96 млрд грн прибыли и уплатит более 8 млрд грн налога.

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Лидером среди банков с иностранным капиталом стал Райффайзен банк: почти 4 млрд грн прибыли. Это на 22% больше, чем в прошлом. Его налоговые расходы выросли до 1,32 млрд грн.

ПУМБ стал лидером банков с частным капиталом и заработал 3,2 млрд грн. Вместе с Универсал банком они получили половину прибыли этой группы – 5,44 млрд грн.

Наибольший прирост прибыли среди всех украинских банков в МТБ банке: почти в 14 раз.

За весь 2023 год банки получили 73,5 млрд грн чистой прибыли.