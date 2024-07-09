Доходи банків зростають, попри збільшення податку на прибуток

За січень-травень 2024 року банки мають сплатити 16,5 млрд грн податку на прибуток

Банк. Фото - Depositphotos

67,97 млрд грн прибутку після оподаткування заробили банки за пʼять місяців 2024 року. Це на 27% більше, ніж за той самий період минулого року, інформує Опендатабот.

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За цей час банки мають сплатити 16,5 млрд грн податку на прибуток.

35% сукупного прибутку усіх банків припадає на незмінного лідера — державний ПриватБанк. За перші п'ять місяців 2024 року банк отримав 23,96 млрд грн прибутку та сплатить понад 8 млрд грн податку.

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Лідером серед банків з іноземним капіталом став Райффайзен банк: майже 4 млрд грн прибутку. Це на 22% більше, ніж торік. Його податкові витрати зросли до 1,32 млрд грн.

ПУМБ став лідером банків із приватним капіталом та заробив 3,2 млрд грн. Разом з Універсал банком вони отримали половину прибутку цієї групи — 5,44 млрд грн.

Найбільший приріст прибутку серед усіх українських банків у МТБ банку: майже у 14 разів.

За весь 2023 рік банки отримали 73,5 млрд грн чистого прибутку.