Сикорский считает, что соцвыплаты украинских беженцев в Германии нужно отдавать Украине
Во время недавней встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выдвинул предложение передавать социальную помощь для находящихся в Германии украинских беженцев непосредственно Украине. Об этом он рассказал в эфире TVP Info, передает RMF24.
По его словам, украинцы могут получать до 1200 евро в месяц социальной помощи в Германии, но эти средства лучше было бы направить непосредственно на поддержку страны.
Сикорский отметил, что такие финансовые стимулы побуждают украинцев оставаться в Германии.
"Нехорошо, что существует финансовый стимул быть в Германии вместо того, чтобы мужчины воевали на фронте, а женщины восстанавливали налоговую базу", – считает Сикорский.
Германия все еще остается страной с самым большим количеством украинцев со статусом временной защиты (1,11 млн человек, 26,9% от общего количества в ЕС). Далее следуют Польша (976 205 человек, 23,7%) и Чехия (369 610 человек, 9%).
В Германии все больше украинских беженцев стало устраиваться на работу. Однако министр финансов Германии Кристиан Линднер предлагает ввести новый правовой статус для украинских беженцев. Это должно уменьшить расходы на соцвыплаты и привлечь больше получателей пособия на рынок труда.
- 25 июня 2024 года Совет ЕС продлил временную защиту украинцев в Евросоюзе до марта 2026 года.
- За июль в Германии более 235 000 украинцев потеряли статус временной защиты.