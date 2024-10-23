Сикорский считает, что соцвыплаты украинских беженцев в Германии нужно отдавать Украине

Радослав Сикорский (Фото - EPA ALBERT ZAWADA)

Во время недавней встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выдвинул предложение передавать социальную помощь для находящихся в Германии украинских беженцев непосредственно Украине. Об этом он рассказал в эфире TVP Info, передает RMF24.

По его словам, украинцы могут получать до 1200 евро в месяц социальной помощи в Германии, но эти средства лучше было бы направить непосредственно на поддержку страны.

Сикорский отметил, что такие финансовые стимулы побуждают украинцев оставаться в Германии.

"Нехорошо, что существует финансовый стимул быть в Германии вместо того, чтобы мужчины воевали на фронте, а женщины восстанавливали налоговую базу", – считает Сикорский.

Германия все еще остается страной с самым большим количеством украинцев со статусом временной защиты (1,11 млн человек, 26,9% от общего количества в ЕС). Далее следуют Польша (976 205 человек, 23,7%) и Чехия (369 610 человек, 9%).

В Германии все больше украинских беженцев стало устраиваться на работу. Однако министр финансов Германии Кристиан Линднер предлагает ввести новый правовой статус для украинских беженцев. Это должно уменьшить расходы на соцвыплаты и привлечь больше получателей пособия на рынок труда.