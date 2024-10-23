Германия может ввести отдельный статус для беженцев из Украины
Министр финансов Германии Кристиан Линднер предлагает ввести новый правовой статус для украинских беженцев. Это должно уменьшить расходы на соцвыплаты и привлечь больше получателей пособия на рынок труда. Об этом пишет DW.
"Мы должны рассмотреть отдельный правовой статус для беженцев из Украины", – сказал Линднер.
Вместо стандартных соцвыплат по безработице, которые украинцы получают наравне с немцами и другими резидентами страны, министр предлагает ввести комбинацию по "выплатам для соискателей убежища и инструментам политики привлечения на рынок труда, которые предусматривают "деньги для граждан".
Согласно предложению Линднера, украинцы и дальше не должны будут проходить процедуру предоставления убежища, но будут автоматически получать "деньги для граждан, которые ориентированы на социально-экономический прожиточный минимум и одновременно участие в общественной жизни даже без работы".
Выплаты для соискателей убежища ниже, чем "деньги для граждан", кроме того, они предусматривают худшую социальную защиту, в частности доступ к медицинским услугам.
За последний год в Германии выросла доля трудоустроенных украинских беженцев. Как сообщил 16 октября руководитель ведомства канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт, если в прошлом году доля украинцев трудоспособного возраста, работающих в Германии, составляла 23%, то сейчас этот показатель вырос до 29%.
Германия все еще остается страной с самым большим количеством украинцев со статусом временной защиты (1,11 млн человек, 26,9% от общего количества в ЕС). Далее следуют Польша (976 205 человек, 23,7%) и Чехия (369 610 человек, 9%).
- 25 июня 2024 года Совет ЕС продлил временную защиту украинцев в Евросоюзе до марта 2026 года.
- За июль в Германии более 235 000 украинцев потеряли статус временной защиты за месяц.
- Около 60% украинских беженцев нашли работу в Литве и Молдове.