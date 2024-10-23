Німеччина може запровадити окремий статус для біженців з України
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер пропонує запровадити новий правовий статус для українських біженців. Це має зменшити витрати на соцвиплати і залучити більше одержувачів допомоги на ринок праці. Про це пише DW.
"Ми повинні розглянути окремий правовий статус для біженців з України", – сказав Лінднер.
Замість стандартних соцвиплат із безробіття, які українці отримують нарівні з німцями та іншими резидентами країни, міністр пропонує запровадити комбінацію з "виплат для шукачів притулку та інструментів політики залучення на ринок праці, які передбачають "гроші для громадян".
Згідно з пропозицією Лінднера, українці й надалі не муситимуть проходити процедуру надання притулку, але будуть автоматично отримувати "гроші для громадян, які орієнтовані на соціально-економічний прожитковий мінімум та водночас участь у суспільному житті навіть без роботи".
Виплати для шукачів притулку є нижчими за "гроші для громадян", крім того, вони передбачають гірший соціальний захист, зокрема доступ до медичних послуг.
За останній рік у Німеччині зросла частка працевлаштованих українських біженців. Як повідомив 16 жовтня керівник відомства канцлера ФРН Вольфґанґ Шмідт, якщо торік частка українців працездатного віку, які мають роботу в Німеччині, становила 23%, то зараз цей показник зріс до 29%.
Німеччина все ще залишається країною з найбільшою кількістю українців зі статусом тимчасового захисту (1,11 млн осіб, 26,9% від загальної кількості в ЄС). Далі йдуть Польща (976 205 осіб, 23,7%) та Чехія (369 610 осіб, 9%).
- 25 червня 2024 року Рада ЄС продовжила тимчасовий захист українців у Євросоюзі до березня 2026 року.
- За липень у Німеччині понад 235 000 українців втратили статус тимчасового захисту.
- Близько 60% українських біженців знайшли роботу у Литві та Молдові.