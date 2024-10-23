Німеччина може запровадити окремий статус для біженців з України

Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (фото - EPA)

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер пропонує запровадити новий правовий статус для українських біженців. Це має зменшити витрати на соцвиплати і залучити більше одержувачів допомоги на ринок праці. Про це пише DW.

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"Ми повинні розглянути окремий правовий статус для біженців з України", – сказав Лінднер.

Замість стандартних соцвиплат із безробіття, які українці отримують нарівні з німцями та іншими резидентами країни, міністр пропонує запровадити комбінацію з "виплат для шукачів притулку та інструментів політики залучення на ринок праці, які передбачають "гроші для громадян".

Згідно з пропозицією Лінднера, українці й надалі не муситимуть проходити процедуру надання притулку, але будуть автоматично отримувати "гроші для громадян, які орієнтовані на соціально-економічний прожитковий мінімум та водночас участь у суспільному житті навіть без роботи".

Виплати для шукачів притулку є нижчими за "гроші для громадян", крім того, вони передбачають гірший соціальний захист, зокрема доступ до медичних послуг.

За останній рік у Німеччині зросла частка працевлаштованих українських біженців. Як повідомив 16 жовтня керівник відомства канцлера ФРН Вольфґанґ Шмідт, якщо торік частка українців працездатного віку, які мають роботу в Німеччині, становила 23%, то зараз цей показник зріс до 29%.

Німеччина все ще залишається країною з найбільшою кількістю українців зі статусом тимчасового захисту (1,11 млн осіб, 26,9% від загальної кількості в ЄС). Далі йдуть Польща (976 205 осіб, 23,7%) та Чехія (369 610 осіб, 9%).