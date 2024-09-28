Украинские беженцы начали активнее устраиваться на работу в Германии

Украинцы, вынужденные бежать в Германию от войны, в этом году начали активнее трудоустраиваться

Прапор Німеччини - EPA

В Германии все больше украинских беженцев стало устраиваться на работу. Об этом сообщил министр труда Германии Губертус Гайль, передает DPA.

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По словам министра, в сентябре 2024 года работу нашли, прошли обучение или начали собственный бизнес 8500 украинцев, что более чем вдвое превышает показатель сентября прошлого года. Это стало возможным благодаря инициативе Job Turbo, направленной на быструю интеграцию беженцев в немецкий рынок труда.

По состоянию на июль 2024 года около 266 тысяч украинцев из 700 тысяч трудоспособного возраста, прибывших в Германию из-за войны, уже трудоустроились. Из них 213 тысяч официально платят социальные взносы, а 53 тысяч выбрали небольшую занятость с частичной занятостью.

Глава Федерального агентства занятости Германии Андреа Налес отмечает, что рынок труда пока не полностью готов к принятию такого большого количества работников из-за рубежа. Среди главных препятствий на пути к трудоустройству – сложность процедур для признания профессиональных квалификаций и ограниченность знаний немецкого языка.

Впрочем, правительство вводит различные программы, помогающие беженцам преодолевать эти барьеры. Одним из новшеств являются курсы изучения немецкого языка на рабочем месте, позволяющие работникам продолжать адаптацию и повышать свой профессиональный уровень после официального трудоустройства.

Министр труда Гайль отмечает, что, несмотря на нынешние экономические вызовы, тенденция является положительной. Увеличение количества занятых среди украинских беженцев свидетельствует об эффективности усилий правительства и рынка труда по их интеграции.