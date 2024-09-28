Українські біженці почали активніше влаштовуватись на роботу в Німеччині

Українці, які вимушені були втікати у Німеччину від війни, цього року почали активніше працевлаштовуватись

Прапор Німеччини - EPA

У Німеччині все більше українських біженців стало влаштовуватись на роботу. Про це повідомив міністр праці Німеччини Губертус Гайль, передає DPA.

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За словами міністра, у вересні 2024 року роботу знайшли, пройшли навчання або почали власний бізнес 8 500 українців, що більш ніж удвічі перевищує показник вересня минулого року. Це стало можливим завдяки ініціативі Job Turbo, яка спрямована на швидку інтеграцію біженців у німецький ринок праці.

Станом на липень 2024 року близько 266 тисяч українців з 700 тисяч осіб працездатного віку, які прибули до Німеччини через війну, вже працевлаштувались. З них 213 тисяч офіційно сплачують соціальні внески, а 53 тисячі обрали невелику зайнятість із частковою зайнятістю.

Голова Федерального агентства зайнятості Німеччини Андреа Налес зазначає, що ринок праці поки що не повністю готовий до такої великої кількості працівників із-за кордону. Серед головних перешкод на шляху до працевлаштування — складність процедур для визнання професійних кваліфікацій та обмеженість знань німецької мови.

Втім, уряд запроваджує різноманітні програми, які допомагають біженцям долати ці бар’єри. Одним із нововведень є курси вивчення німецької мови на робочому місці, які дають змогу працівникам продовжувати адаптацію та підвищувати свій професійний рівень після офіційного працевлаштування.

Міністр праці Гайль наголошує, що попри нинішні економічні виклики, тенденція є позитивною. Збільшення кількості зайнятих серед українських біженців свідчить про ефективність зусиль уряду та ринку праці щодо їх інтеграції.