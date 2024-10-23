Сікорський вважає, що соцвиплати українських біженців в Німеччині треба віддавати Україні

Радослав Сікорський (Фото - EPA ALBERT ZAWADA)

Під час нещодавньої зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висунув пропозицію передавати соціальну допомогу для українських біженців, які перебувають у Німеччині, безпосередньо Україні. Про це він розповів в ефірі TVP Info, передає RMF24.

За його словами, українці можуть отримувати до 1200 євро на місяць соціальної допомоги в Німеччині, але ці кошти краще було б спрямувати безпосередньо на підтримку країни.

Сікорський зазначив, що такі фінансові стимули спонукають українців залишатися в Німеччині.

"Недобре, що існує фінансовий стимул бути в Німеччині замість того, щоб чоловіки воювали на фронті, а жінки відновлювали податкову базу", — вважає Сікорський.

Німеччина все ще залишається країною з найбільшою кількістю українців зі статусом тимчасового захисту (1,11 млн осіб, 26,9% від загальної кількості в ЄС). Далі йдуть Польща (976 205 осіб, 23,7%) та Чехія (369 610 осіб, 9%).

У Німеччині дедалі більше українських біженців влаштовується на роботу. Проте міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер пропонує запровадити новий правовий статус для українських біженців. Це має зменшити витрати на соцвиплати та залучити більше одержувачів допомоги на ринок праці.