Найбільший банк Великої Британії відклав продаж бізнесу в Росії

Британський банківський холдинг HSBC очікує, що операцію з продажу його російського підрозділу – Ейч-ес-бі-сі Банк (РР) - буде закрито в першій половині 2024 року. Це випливає зі звіту банку за третій квартал.

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Закриття угоди має схвалити російська влада. Збитки від очікуваного продажу свого російського бізнесу HSBC, як і раніше, оцінює у $300 млн.

HSBC домовилася про продаж свого російського бізнесу у липні 2022 року, покупцем стане Експобанк. Сума та інші умови правочину не уточнювалися.

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Власником Експобанку є російський підприємець Ігор Кім. Він купив його 2011 року в іншої британської банківської групи – Barclays. Ні Кім, ні його банк не є під західними санкціями.

HSBC, що базується в Лондоні, припинив надання роздрібних банківських послуг в Росії кілька років тому й обслуговує переважно корпоративних клієнтів. Загальні активи російського відділення HSBC – $1,4 млрд.