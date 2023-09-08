Британська HSBC припиняє обслуговувати своїх клієнтів, які працюють із Росією та Білоруссю

Британська фінансова група HSBC та її дочірній банк у Гонконгу з 27 жовтня припинять обслуговувати комерційні грошові трансакції до Росії та Білорусі своїх корпоративних клієнтів через санкції. Валютне управління Гонконгу дозволяє фінансовим компаніям і банкам не дотримуватися односторонніх санкцій, введених проти Росії, пише агентство Nikkei Asia.

Корпоративні клієнти HSBC у Гонконгу могли надсилати та отримувати платежі з Росії навіть після того, як Велика Британія та Європейський Союз ввели санкції проти РФ.

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HSBC у серпні розіслала листи клієнтам із повідомленням, що більше не обслуговуватиме комерційні платежі у зв'язку зі "складними правовими умовами".

У повідомленні також йдеться, що рішення було ухвалено, щоб "мінімізувати операційне обслуговування Росії та Білорусі, навіть якщо така діяльність дозволена чинними законами та правилами".

Операції HSBC у Росії переважно пов'язані з корпоративними банківськими послугами, включно з кредитуванням та інвестиційно-банківською діяльністю.

Повідомлення HSBC клієнтам було розіслано після того, як у червні представники Казначейства США зустрілися з представниками банків та фінкомпаній на території Китаю, закликавши їх допомогти зупинити експорт передових технологій американського виробництва з Гонконгу до Росії.

Представники Казначейства повідомили банкам, включно з HSBC, що їм слід посилити комплексну перевірку трансакцій, пов'язаних із товарами, які включені до списку експортного контролю.

Росіяни в Гонконгу, які говорили з Nikkei Asia, заявили, що доступ до банківських послуг став "майже неможливим" після того, як США, Велика Британія та ЄС запровадили санкції проти Росії.

"Більшість банків, навіть банків материкового Китаю, коли бачать російський паспорт, негайно відвертаються", – розповів росіянин.

HSBC перебуває в стадії продажу свого російського бізнесу місцевому кредитору Expobank. Угода очікує на схвалення місцевих регуляторів.

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