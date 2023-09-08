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Британская HSBC прекращает обслуживать своих клиентов, работающих с Россией и Беларусью

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2023, 14:23
Британская HSBC прекращает обслуживать своих клиентов, работающих с Россией и Беларусью - Фото
Фото: depositphotos.com

Британская финансовая группа HSBC и ее дочерний банк в Гонконге с 27 октября прекратят обслуживать коммерческие денежные трансакции в Россию и Беларусь своих корпоративных клиентов из-за санкций. Валютное управление Гонконга разрешает финансовым компаниям и банкам не соблюдать односторонние санкции, введенные против России, пишет агентство Nikkei Asia.  

Корпоративные клиенты HSBC в Гонконге могли отправлять и получать платежи из России даже после того, как Великобритания и Европейский Союз ввели санкции против РФ.

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HSBC в августе разослала письма клиентам с уведомлением, что больше не будет обслуживать коммерческие платежи в связи со "сложными правовыми условиями".

В уведомлении также говорится, что решение было принято, чтобы "минимизировать операционное обслуживание России и Беларуси, даже если такая деятельность разрешена применимыми законами и правилами".

Операции HSBC в России в основном связаны с корпоративными банковскими услугами, включая кредитование и инвестиционно-банковскую деятельность.

Уведомление HSBC клиентам было разослано после того, как в июне представители Казначейства США встретились с представителями банков и финкомпаний на территории Китая, призвав их помочь остановить экспорт передовых технологий американского производства из Гонконга в Россию.

Представители Казначейства сообщили банкам, включая HSBC, что им следует усилить комплексную проверку трансакций, связанных с товарами, включенными в список экспортного контроля.

Россияне в Гонконге, которые говорили с Nikkei Asia, заявили, что доступ к банковским услугам стал "почти невозможным" после того, как США, Великобритания и ЕС ввели санкции против России.

"Большинство банков, даже банков материкового Китая, когда видят российский паспорт, немедленно отворачиваются", — рассказал агентству россиянин.

HSBC находится на стадии продажи своего российского бизнеса местному кредитору Expobank. Сделка ожидает одобрения местных регулирующих органов.

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Роман Брыль
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