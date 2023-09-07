Еврокомиссия разослала компаниям в ЕС инструкцию как избежать обхода санкций против России

Европейская комиссия опубликовала инструкцию для европейских компаний, чтобы помочь им выявить, оценить и понять возможные пути обхода санкций – и способы их избежать. Об этом сообщается на портале Еврокомиссии.

Инструкция указывает, что должны делать европейские экспортеры при комплексной проверке своих торговых операций, чтобы не нарушить санкции ЕС.

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Законодательство ЕС обязывает компании проявлять должную осмотрительность при торговле с третьими странами, чтобы гарантировать, что их деловые партнеры не обходят санкции Евросоюза.

Инструкция включает список индикаторов, которые могут свидетельствовать, что новые торговые партнеры, вероятно, обходят санкции ЕС.

Таким индикатором является сложный маршрут транспортировки товара или сложная схема оплаты, нетипичная документация и т.д.

"Санкции ЕС реально влияют на способность России вести войну, и поэтому Россия отчаянно ищет способы их обойти. Пути, на которые идет Россия, чтобы обойти наши ограничения, становятся все более сложными и непрозрачными. Это практическое руководство поможет экспортерам ЕС выявить тревожные сигналы и снизить риск уклонения от санкций", — прокомментировала Мейрид МакГиннесс, еврокомиссар по финансовым услугам, финансовой стабильности и рынках капитала.

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