UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Крупнейший банк Великобритании отложил продажу бизнеса в России

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 15:47
Крупнейший банк Великобритании отложил продажу бизнеса в России - Фото
HSBC (Фото - EPA)

Британский банковский холдинг HSBC ожидает, что сделка по продаже его российского подразделения – Эйч-эс-би-си Банк (РР) – будет закрыта в первой половине 2024 года. Это следует из отчета банка за третий квартал.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Закрытие соглашения должны одобрить российские власти. Ущерб от ожидаемой продажи своего российского бизнеса HSBC по-прежнему оценивает в $300 млн.

HSBC договорилась о продаже своего российского бизнеса в июле 2022 года, покупателем станет Экспобанк. Сумма и другие условия сделки не уточнялись.

Читайте также: Россия запретила западным компаниям выводить активы в долларах и евро – FT

Владельцем Экспобанка является российский предприниматель Игорь Ким. Он купил его в 2011 году у другой британской банковской группы – Barclays. Ни Ким, ни его банк не находятся под западными санкциями.

Базирующийся в Лондоне HSBC прекратил предоставление розничных банковских услуг в России несколько лет назад и обслуживает преимущественно корпоративных клиентов. Общие активы российского отделения HSBC – $1,4 млрд.

  • С 27 октября 2023 года HSBC и ее дочерний банк в Гонконге прекратили обслуживать коммерческие денежные трансакции в Россию и Беларусь своих корпоративных клиентов из-за санкций.
Вера Касиян
Великобританиясанкции против рфбанкиhsbc
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 