Крупнейший банк Великобритании отложил продажу бизнеса в России

Британский банковский холдинг HSBC ожидает, что сделка по продаже его российского подразделения – Эйч-эс-би-си Банк (РР) – будет закрыта в первой половине 2024 года. Это следует из отчета банка за третий квартал.

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Закрытие соглашения должны одобрить российские власти. Ущерб от ожидаемой продажи своего российского бизнеса HSBC по-прежнему оценивает в $300 млн.

HSBC договорилась о продаже своего российского бизнеса в июле 2022 года, покупателем станет Экспобанк. Сумма и другие условия сделки не уточнялись.

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Владельцем Экспобанка является российский предприниматель Игорь Ким. Он купил его в 2011 году у другой британской банковской группы – Barclays. Ни Ким, ни его банк не находятся под западными санкциями.

Базирующийся в Лондоне HSBC прекратил предоставление розничных банковских услуг в России несколько лет назад и обслуживает преимущественно корпоративных клиентов. Общие активы российского отделения HSBC – $1,4 млрд.