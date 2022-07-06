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Крупнейший банк Великобритании продает бизнес в России

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 15:35
Крупнейший банк Великобритании продает бизнес в России - Фото
Фото: EPA

Британский банковский холдинг HSBC ведет переговоры о продаже своего российского подразделения – Эйч-эс-би-си Банк (РР) – с местным Экспобанком. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Переговоры находятся уже не на начальном этапе, но договоренности еще нет.

Базирующийся в Лондоне HSBC прекратил предоставление розничных банковских услуг в России несколько лет назад и обслуживает преимущественно корпоративных клиентов. Общие активы российского отделения HSBC – $1,4 млрд.

Еще в апреле в HSBC говорили, что не собираются полностью уходить из России, поскольку банк несет ответственность перед своими международными корпоративными клиентами.

Владельцем Экспобанка является российский предприниматель Игорь Ким. Он купил его в 2011 году у другой британской банковской группы – Barclays. Ни Ким, ни его банк не находятся под западными санкциями.

Андрей Водяный
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Россия банки hsbc
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