Французский банк Societe Generale уходит из России

Французский финансовый конгломерат Société Générale уходит с российского рынка, где он работал с 1993 года. Его основной актив – Росбанк – будет продан группе компаний Интеррос Владимира Потанина, сообщается на сайте Société Générale.

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Интеррос, владевший банком в 2006-2011 годах, также приобретает российский страховой бизнес Société Générale.

После завершения сделки, условия которой не сообщаются, французская группа прекратит свою деятельность в России.

Société Générale владела контрольным пакетом акций Росбанка с 2011 года. Вместе с австрийским Raiffeisen Bank International и итальянским UniCredit она входит в число европейских банков, которые больше всего связаны с Россией.

UniCredit и Raiffeisen пока рассматривают варианты, как им уйти из России.

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Андрей Водяный

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