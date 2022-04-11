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Французский банк Societe Generale уходит из России

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 10:16
Французский банк Societe Generale уходит из России - Фото
Фото: EPA

Французский финансовый конгломерат Société Générale уходит с российского рынка, где он работал с 1993 года. Его основной актив – Росбанк – будет продан группе компаний Интеррос Владимира Потанина, сообщается на сайте Société Générale.

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Интеррос, владевший банком в 2006-2011 годах, также приобретает российский страховой бизнес Société Générale.

После завершения сделки, условия которой не сообщаются, французская группа прекратит свою деятельность в России.

Société Générale владела контрольным пакетом акций Росбанка с 2011 года. Вместе с австрийским Raiffeisen Bank International и итальянским UniCredit она входит в число европейских банков, которые больше всего связаны с Россией.

UniCredit и Raiffeisen пока рассматривают варианты, как им уйти из России.

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Андрей Водяный
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Россия банки Societe Generale
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