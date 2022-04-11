Французский банк Societe Generale уходит из России
Французский финансовый конгломерат Société Générale уходит с российского рынка, где он работал с 1993 года. Его основной актив – Росбанк – будет продан группе компаний Интеррос Владимира Потанина, сообщается на сайте Société Générale.
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Интеррос, владевший банком в 2006-2011 годах, также приобретает российский страховой бизнес Société Générale.
После завершения сделки, условия которой не сообщаются, французская группа прекратит свою деятельность в России.
Société Générale владела контрольным пакетом акций Росбанка с 2011 года. Вместе с австрийским Raiffeisen Bank International и итальянским UniCredit она входит в число европейских банков, которые больше всего связаны с Россией.
UniCredit и Raiffeisen пока рассматривают варианты, как им уйти из России.
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