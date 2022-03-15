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Крупнейший итальянский банк UniCredit рассматривает возможность выхода из России

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 13:34
Крупнейший итальянский банк UniCredit рассматривает возможность выхода из России - Фото
Фото: EPA

Итальянский банк UniCredit SpA рассматривает возможность выхода из России из-за ее нападения на Украину. Об этом во вторник сказал генеральный директор финансового учреждения Андреа Орчел, пишет Bloomberg.

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По его словам, столь сложные решения не принимаются за одну ночь, но вскоре банк будет готов сообщить о своей позиции подробнее. "Очевидно, мы должны серьезно подумать о влиянии, последствиях и сложности отделения целого банка от страны", – сказал Орчел на конференции, организованной Morgan Stanley.

UniCredit имеет тесные связи с Россией. Вместе с австрийским Raiffeisen Bank International AG и французским Societe Generale SA он входит в число европейских банков, для которых выход из российского рынка будет представлять наибольшие риски.

Юникредит Банк – один из крупнейших банков в России, он относится к системно важным организациям для российского банковского рынка.

UniCredit уже посчитал, что при наиболее экстремальной ситуации и полной потере банковских активов в России ее убытки составят 7,4 млрд евро.

"Моя первоочередная задача – обеспечить стабильность нашего банка и способность обслуживать наших клиентов по всей Европе", – сказал Орчел.

  • 14 марта американский банк Citigroup заявил о сокращении своего присутствия в РФ и отказе от новых клиентов.
  • Citigroup владеет активами в РФ на $10 млрд, и это больше, чем у любого другого американского банка в стране. Ранее Citigroup предупреждал, что может лишиться около половины этой суммы после выхода с рынка.
Андрей Водяный
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Россия банки италия UniCredit
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