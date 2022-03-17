Raiffeisen впервые заявил о возможности ухода из России

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International в четверг, спустя три недели после начала полномасштабной войны в Украине, заявила о возможности выхода с рынка государства-агрессора России. Об этом сообщается на сайте RBI.

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"Эта беспрецедентная ситуация заставляет RBI задуматься о своей позиции в России. Мы оцениваем все стратегические варианты будущего Райффайзенбанка в России, включая тщательно продуманный выход из Райффайзенбанка в России", – сказал генеральный директор RBI Иоганн Штробль.

По его словам, RBI обязан заботиться о своих сотрудниках и клиентах.

Штробль также выразил поддержку людям в Украине, "чья жизнь навсегда трагически изменилась в результате этой войны".

Райффайзенбанк – один из крупнейших банков в России, входит в список системно важных. В Украине группа RBI владеет Райффайзен Банком, являющимся крупнейшим банком с иностранным капиталом.

15 марта крупнейший итальянский банк UniCredit заявил, что рассматривает возможность выхода из России.

14 марта о сокращении своего присутствия в России сообщил банк Citigroup, владеющий активами на $10 млрд – больше, чем любой другой американский банк в стране.

Андрей Водяный

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