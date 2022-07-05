UniCredit хочет уйти из России так, чтобы можно было вернуться

Итальянская банковская группа UniCredit рассматривает возможность продажи своего российского подразделения – банка Юникредит – с возможностью обратного выкупа, если геополитическая ситуация стабилизируется. Об этом сообщило агентство Bloomberg во вторник, 5 июля.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Юникредит – крупнейший российский банк с иностранным капиталом, и им уже заинтересовались финансовые учреждения и компании из РФ, не попавшие под санкции и желающие получить банковскую лицензию. Есть также интерес из Китая, Турции и Индии.

UniCredit понесла 1,85 млрд евро убытков от своего российского подразделения, поэтому глава банка Андреа Орсель стремится заключить соглашение, которое ограничило бы дальнейшие финансовые потери.

По словам источников Bloomberg, Орсель рассчитывает, что Россия в конце концов вернется на мировой рынок.

"Просто списать и подарить банк – не отвечает духу санкций и, по нашему мнению, некорректно с моральной точки зрения", – говорил Орсель в июне.

UniCredit вместе с австрийским Raiffeisen Bank International и французским Société Générale входил в число европейских банков, которые связаны с Россией больше всего. Société Générale уже продало свой российский банк группе компаний "Интеррос" Владимира Потанина, а австрийцы только рассматривают возможность выхода из России.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.