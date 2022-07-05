UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

UniCredit хочет уйти из России так, чтобы можно было вернуться

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 15:46
UniCredit хочет уйти из России так, чтобы можно было вернуться - Фото
Фото: EPA

Итальянская банковская группа UniCredit рассматривает возможность продажи своего российского подразделения – банка Юникредит – с возможностью обратного выкупа, если геополитическая ситуация стабилизируется. Об этом сообщило агентство Bloomberg во вторник, 5 июля.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Юникредит – крупнейший российский банк с иностранным капиталом, и им уже заинтересовались финансовые учреждения и компании из РФ, не попавшие под санкции и желающие получить банковскую лицензию. Есть также интерес из Китая, Турции и Индии.

UniCredit понесла 1,85 млрд евро убытков от своего российского подразделения, поэтому глава банка Андреа Орсель стремится заключить соглашение, которое ограничило бы дальнейшие финансовые потери.

По словам источников Bloomberg, Орсель рассчитывает, что Россия в конце концов вернется на мировой рынок.

"Просто списать и подарить банк – не отвечает духу санкций и, по нашему мнению, некорректно с моральной точки зрения", – говорил Орсель в июне.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия банки UniCredit
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 