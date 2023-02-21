Россия блокирует выход из страны крупнейшего банка Европы, HSBC уже потерял $300 млн

Крупнейший банк Европы HSBC понес убытки в размере $300 млн в связи с ожидаемой продажей бизнеса в России. Об этом сообщил банк, опубликовав свои годовые результаты за 2022 год, передает Reuters.

В июле прошлого года банк решил продать свое подразделение местному кредитору Экспобанку. По словам HSBC, соглашение ожидает одобрения российского правительства и регулирующих органов. Перед этим заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что Россия будет блокировать продажу российского бизнеса иностранных банков.

Лондонский кредитор повторил, что соглашение все еще ожидает одобрения регулирующих органов, и не предоставил никакой дополнительной информации о статусе этого процесса.

Многие транснациональные корпорации быстро ушли из России после ее вторжения в Украину в феврале прошлого года, но банки делали это медленнее из-за опасений убытков из-за российского законодательства.

Операции HSBC в России состояли из корпоративного банковского бизнеса, предлагавшего ряд кредитных и инвестиционно-банковских услуг российским и интернациональным клиентам. В преддверии вторжения России в нем работало около 200 человек.

30 января 2023 года Иран и Россия объединили свои банковские системы из-за отключения от SWIFT.

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Наталія Софієнко

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