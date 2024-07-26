США попередили Індію про ризик вторинних санкцій за співпрацю з Росією

Зближення між Індією і Росією не залишилось непоміченим у Вашингтоні

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Індійські банки, які співпрацюватимуть із російським військово-промисловим комплексом, ризикують втратити доступ до фінансової системи США. Лист із таким попередженням недавно надіслав заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо, пише індійське видання The Economic Times.

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"Ми знаємо, що російські військові покладаються на імпорт чутливих товарів, таких як верстати та мікроелектроніка, і вони сподіваються, що іноземні фінансові установи сприятимуть цим операціям", – йдеться в листі, з текстом якого ознайомилось агентство Reuters.

У листі прямо не вказано, що США мають особливі претензії саме до індійських банків, але містяться загальні настанови, як мають діяти американські партнери, щоб позбавити Росію матеріальних та фінансових інструментів для ведення війни.

Адейемо попросив Асоціацію банків Індії протягом 30 днів проінформувати індійський бізнес про можливі санкції США.

У листі вказано, що попередження ґрунтується на указі президента Джо Байдена від грудня 2023 року, який допускає запровадження санкцій проти іноземних банків за здійснення платежів в інтересах підсанкційних російських компаній і військово-промислового комплексу Росії.